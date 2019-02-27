27.02.2019 14:35

В Харьковский военных ВУЗах проверили проблемные вопросы и обучение курсантов по современным интерактивным технологиям (ФОТО)

Руководство Министерства обороны Украины проверило работу региональных военных высших учебных заведений.



//mil.gov.ua

Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак и директор Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины генерал-майор Николай Садовский проверили работу в Харьковском военном гарнизоне.

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба представители Минобороны заслушали начальников военных учебных заведений о структуре, численности, укомплектованность и проблемные вопросы.

Также рабочая группа посетила Военный институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», где осмотрела учебную материально-технической базы, казарменные помещения.

Научно-педагогические работники военных высших учебных заведений продемонстрировали новейшие методики проведения занятий с курсантами с применением интерактивных мультимедийных технологий.