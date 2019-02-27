В Харьковский военных ВУЗах проверили проблемные вопросы и обучение курсантов по современным интерактивным технологиям (ФОТО)

Руководство Министерства обороны Украины проверило работу региональных военных высших учебных заведений.
Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак и директор Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины генерал-майор Николай Садовский проверили работу в Харьковском военном гарнизоне.
В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба представители Минобороны заслушали начальников военных учебных заведений о структуре, численности, укомплектованность и проблемные вопросы.
Также рабочая группа посетила Военный институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», где осмотрела учебную материально-технической базы, казарменные помещения.
Научно-педагогические работники военных высших учебных заведений продемонстрировали новейшие методики проведения занятий с курсантами с применением интерактивных мультимедийных технологий.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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