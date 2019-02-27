Главная Новости Армия Харьковские педагоги отправились в воинскую часть изучать Защиту Отечества (ВИДЕО, ФОТО)
27.02.2019  16:02   

Харьковские педагоги отправились в воинскую часть изучать Защиту Отечества (ВИДЕО, ФОТО)

На базе 5-й Слобожанской бригады прошел семинар по подготовке учителей по предмету «Защита Отечества».


// НГУ

В семинаре приняли участие 30 преподавателей из Валковского, Дергачевского, Красноградского районов области и Холодногорского района Харькова, сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Мероприятие такого масштаба на базе соединения проводился впервые, о новых тенденция подготовки украинских бойцов учителям рассказывали инструкторы, прошедшие подготовку по стандартам НАТО.

Сначала преподавателям провели небольшую экскурсию по воинской части, покзали музей и храм. Затем перешли к теоретическим занятиям по тактической, военно-медицинской и огневой подготовке. Гвардейцы ознакомили преподавателей с новыми образцами вооружения и военной техники, которая сейчас используется на защите нашей страны.

«Для каждого учителя желающий профессионального развития, посещение воинских частей, ознакомление с повседневностью, военной техникой и вооружением, являются следующим шагом в пополнении тех знаний, которые у него есть. Мы преподаватели сможем еще лучше подготовить теории и практически своих учеников, чтобы в будущем, они были готовы к служению в рядах войск Украины», – поделился впечатлениями о семинаре учитель Валковского лицея Владимир Семедочный.



Тэги:  слобожанская бригада, семинар, харьков, педагоги
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.02 Общество Гвардейцы поздравили харьковчанок с Днем влюбленных (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Харковчанин — в тройке сильнейших альпинистов мира. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 