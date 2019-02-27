27.02.2019 16:02

Харьковские педагоги отправились в воинскую часть изучать Защиту Отечества (ВИДЕО, ФОТО)

На базе 5-й Слобожанской бригады прошел семинар по подготовке учителей по предмету «Защита Отечества».



// НГУ

В семинаре приняли участие 30 преподавателей из Валковского, Дергачевского, Красноградского районов области и Холодногорского района Харькова, сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Мероприятие такого масштаба на базе соединения проводился впервые, о новых тенденция подготовки украинских бойцов учителям рассказывали инструкторы, прошедшие подготовку по стандартам НАТО.



Сначала преподавателям провели небольшую экскурсию по воинской части, покзали музей и храм. Затем перешли к теоретическим занятиям по тактической, военно-медицинской и огневой подготовке. Гвардейцы ознакомили преподавателей с новыми образцами вооружения и военной техники, которая сейчас используется на защите нашей страны.

«Для каждого учителя желающий профессионального развития, посещение воинских частей, ознакомление с повседневностью, военной техникой и вооружением, являются следующим шагом в пополнении тех знаний, которые у него есть. Мы преподаватели сможем еще лучше подготовить теории и практически своих учеников, чтобы в будущем, они были готовы к служению в рядах войск Украины», – поделился впечатлениями о семинаре учитель Валковского лицея Владимир Семедочный.





