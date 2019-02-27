Харьковские педагоги отправились в воинскую часть изучать Защиту Отечества (ВИДЕО, ФОТО)

На базе 5-й Слобожанской бригады прошел семинар по подготовке учителей по предмету «Защита Отечества».
В семинаре приняли участие 30 преподавателей из Валковского, Дергачевского, Красноградского районов области и Холодногорского района Харькова, сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Мероприятие такого масштаба на базе соединения проводился впервые, о новых тенденция подготовки украинских бойцов учителям рассказывали инструкторы, прошедшие подготовку по стандартам НАТО.
Сначала преподавателям провели небольшую экскурсию по воинской части, покзали музей и храм. Затем перешли к теоретическим занятиям по тактической, военно-медицинской и огневой подготовке. Гвардейцы ознакомили преподавателей с новыми образцами вооружения и военной техники, которая сейчас используется на защите нашей страны.
«Для каждого учителя желающий профессионального развития, посещение воинских частей, ознакомление с повседневностью, военной техникой и вооружением, являются следующим шагом в пополнении тех знаний, которые у него есть. Мы преподаватели сможем еще лучше подготовить теории и практически своих учеников, чтобы в будущем, они были готовы к служению в рядах войск Украины», – поделился впечатлениями о семинаре учитель Валковского лицея Владимир Семедочный.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
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В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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