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27.02.2019  15:15   

Первые жертвы скандала: от должностей отстранены главы двух предприятий ОПК на Харьковщине

Укроборонпром отстранил от должностей глав двух оборонных предприятий.


unian.net

Директор госпредприятия «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова» Алексей Бабич и директор госпредприятия «Изюмский приборостроительный завод» Сергей Филоненко отстранены от своих должностей.

Об этом рассказал генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин.

«В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы «Наші гроші», и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова» Бабича А.А. и директора ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.», - сообщил Букин.

Как сообщалось в СМИ  журналисты  обнародовали данные о том, что Игорь Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.

Источник:   УНИАН
 Тэги:  военный, харьков, кб, танк, морозова, отстранение, скандал
 
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