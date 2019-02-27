27.02.2019 17:56

«Завод им. Малышева» освоил производство новых гусеницы для БМП с украинской спецстали

ГП «Завод им. Малышева», входящее в состав ГК «Укроборонпром», в рамках программы импортозамещения, освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства.



://malyshevplant

Первые комплекты новых гусениц уже успешно прошли испытания в воинских частях Минобороны, в ходе которых БМП на новых гусеницах одолела более 1 000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием без единой поломки или отказов. Это доказало высокое качество украинской продукции и качество работ, проведенной харьковским предприятием «Укроборонпрома».

Для пуска производства, «Завод им. Малышева» освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создал новую производственную линию. Отметим, что эти работы заняли менее шести месяцев и пока украинские БМП уже получили новые гусеницы.

Напомним, что «Завод им. Малышева», также осваивает сварки корпусов бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3 с целью расширения их производства.

Эти и другие работы, проведенные в 2018 году, позволили расширить номенклатуру продукции завода для нужд украинской армии, увеличить финансовые показатели предприятия и повысить заработную плату для всех работников харьковского предприятия на 20%, а также проводить плановую модернизацию производства с целью увеличения выпуска продукции.