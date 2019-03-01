01.03.2019 13:00

«Харьковский бронетанковый завод» перевел десантный танк в шифрованный «он лайн» и оборудовал «ударным ядром» (ФОТО)

ГП «Харьковский бронетанковый завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», провело модернизацию танка Т-80БВ, который уже серийно поставляется в танковые подразделений десантно-штурмовых войск и морской пехоты Украины.



://ukroboronprom.com.ua

Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 , получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации позволяет в режиме «онлайн» обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командиру взвода к руководству всей боевой операцией.

Новый динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа «ударное ядро». При этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты.

А прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.