01.03.2019 13:45

Нацгаврдейцы под Харьковом после «Тeam Building» устроили стрельбу (ФОТО ВИДЕО)

Офицеры и военнослужащие по контракту управления 5 Слобожанская бригада НГУ усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке и психологии взаимодействия.



// facebook

Во время учебных сборов в Харькове психологам Национальной гвардии было продемонстрировано порядок эксплуатации тренажеров по курсу «Тeam Building».

Проведение таких психологических тренингов, среди личного состава является важным по сплочению воинского коллектива, создание команды, овладение приемам самоконтроля и моральной поддержки.

На военном стрельбище в Харьковской области нацгвардийци выполнили тактические упражнения с боевой стрельбой в условиях максимально приближенных к боевым.

Военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия, различные с элементами передвижения. «Во время занятий военнослужащие получили практические навыки стрельбы в экстремальных условиях. Такие упражнения позволяют умело использовать оружие и эффективнее реагировать на изменение ситуации во время боя, а также улучшают психологическую устойчивость », - отмечает начальник отделения боевой и специальной подготовки подполковник Роман Рыбальченко.

Также с личным составом были проведены занятия по тактической медицины. Присутствующим еще раз напомнили как оказывать первую домедицинскую помощь в условиях боевого столкновения.