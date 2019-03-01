Весенний призов - в армию отправят 1,5 тысячи харьковчан

1 марта в Харькове селекторное совещание, посвященной проведению призывной кампании и привлечению военнослужащих к службе по контракту.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, плановое задание для Харьковской области по осеннего призыва 2018 года был выполнен на 100%.
«Плановое задание на призыв, который проходил в октябре - декабре, для области составило 1300 призывников. Из них 590 было отправлено в подразделения Вооруженных сил Украины, 710 - в Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта », - сказал Калгушкин.
Лучше с выполнением задания справились призывные комиссии Индустриального района Харькова, Золочевского, Красноградского, Дергачевского, Змиевского, Нововодолажского районов.
Весенняя призывная кампания продлится в апреле - июне. Задача для Харьковской области составит около 1500 призывников. Сейчас во всех районах проходит подготовка к проведению оповещения и прохождения медицинских комиссий призывниками.
Что касается привлечения жителей области к службе по контракту, то по информации Калгушкина, по состоянию на 1 марта 326 военнослужащих уже пополнили ряды армии.
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