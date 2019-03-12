12.03.2019 17:42

В Харькове поймали дезертира, прятавшегося 2 года

На Харьковщине продолжается профилактическая операция «Розыск».



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Заместитель начальника сектора криминальной полиции районного отдела полиции Андрей Меренцов отметил, что данная операция проводится с целью активизации розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования следственного судьи и суда, без вести пропавших граждан.

Особое внимание направлено на разыскиваемых лиц, совершивших убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевших, разбойные нападения и грабежи.

Так, в ходе проведения операции работники Волчанского отдела полиции задержали 27-летнего жителя села Хотомля, который подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины. С мая 2017 человек скрывался в городе Харькове. Сейчас беглец находится под стражей, ведется следствие.