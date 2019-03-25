Бойцы теробороны провели учения в Башкировке (ВИДЕО)

В субботу, 23 марта, под Харьковом прошли плановые учения для офицерского состава теробороны.
Бойцы отрабатывали теоретические навыки на практике, сообщили в командовании "Восток" Вооруженных Сил Украины.
Обучение проводили на полигоне 92 механизированной бригады.
Резервисты упражнялись со стрелковым оружием, изучали тактическую медицине и военную топографию.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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