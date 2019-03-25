Главная Новости Армия Бойцы теробороны провели учения в Башкировке (ВИДЕО)
25.03.2019  10:10   

Бойцы теробороны провели учения в Башкировке (ВИДЕО)

В субботу, 23 марта, под Харьковом прошли плановые учения для офицерского состава теробороны.


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Бойцы отрабатывали теоретические навыки на практике, сообщили в командовании "Восток" Вооруженных Сил Украины.

Обучение проводили на полигоне 92 механизированной бригады.

Резервисты упражнялись со стрелковым оружием, изучали тактическую медицине и военную топографию.

Тэги:  тероборона, учения, харьков
 
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