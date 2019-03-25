Бойцы теробороны провели учения в Башкировке (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 марта День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 марта Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.