25.03.2019 16:49

Харьковские оружейники отгрузили в армию очередную партию Т-64 (ФОТО, ВИДЕО)

Модернизированные в Харькове танки оснащены спутниковыми системами навигации и другой электроникой, что значительно повышает боевые характеристики машин.



Фото: ukroboronprom.com.ua

Как сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром» 20 марта в Староконстантинове Хмельницкой украинским военным передали большую партию вооружения и военной техники.

По сведениям пресс-службы, в целом украинская армия усилилась более 420 единиц вооружения и военной техники.

Среди него: танки Т-64 образца 2017 года, боевые машины БТР-3 и БРДМ-2Л1, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», зенитные ракетные комплексы «Оса», радиолокационная станция РЛС 35Д6, модернизированный истребитель МиГ-29МУ1та другое вооружение и военная техника.

«Благодаря работе ГП «Харьковского бронетанкового завода» украинское войско доукомплектовалось очередной партией танков Т-64 образца 2017 года», - говорится в сообщении.

При модернизации, которая проходит в рамках текущего ремонта, в боевую машину интегрируется современные цифровые системы и новый динамическая защита. В частности, в Т-64 устанавливаются ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. В прицельный комплекс наводчика интегрировано тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Танки Т-64 также оснащаются системами спутниковой навигации.