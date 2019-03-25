Главная Новости Армия Харьковские оружейники отгрузили в армию очередную партию Т-64 (ФОТО, ВИДЕО)
25.03.2019  16:49   

Харьковские оружейники отгрузили в армию очередную партию Т-64 (ФОТО, ВИДЕО)

Модернизированные в Харькове танки оснащены спутниковыми системами навигации и другой электроникой, что значительно повышает боевые характеристики машин.


Фото: ukroboronprom.com.ua

Как сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром» 20 марта в Староконстантинове Хмельницкой украинским военным передали большую партию вооружения и военной техники.

По сведениям пресс-службы, в целом украинская армия усилилась более 420 единиц вооружения и военной техники.

Среди него: танки Т-64 образца 2017 года, боевые машины БТР-3 и БРДМ-2Л1, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», зенитные ракетные комплексы «Оса», радиолокационная станция РЛС 35Д6, модернизированный истребитель МиГ-29МУ1та другое вооружение и военная техника.

«Благодаря работе ГП «Харьковского бронетанкового завода» украинское войско доукомплектовалось очередной партией танков Т-64 образца 2017 года», - говорится в сообщении.

При модернизации, которая проходит в рамках текущего ремонта, в боевую машину интегрируется современные цифровые системы и новый динамическая защита. В частности, в Т-64 устанавливаются ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. В прицельный комплекс наводчика интегрировано тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Танки Т-64 также оснащаются системами спутниковой навигации.

 

 

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  танки, харьков, оружейники, тепловизор, активная броня
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.01 Криминал и происшествия Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники - СБУ 14.08 Экономика и промышленность Харьковские танкостроители будут развивать газодобывающую отрасль Украины 30.03 Промышленность в Харькове Завод им. Малышева приступил к выполнению грандиозного контракта
 
 

Видео

Подкуп избирателей и фальсификация: в ЦИК рассказали об угрозах на выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 