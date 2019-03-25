Харьковские оружейники отгрузили в армию очередную партию Т-64 (ФОТО, ВИДЕО)

Модернизированные в Харькове танки оснащены спутниковыми системами навигации и другой электроникой, что значительно повышает боевые характеристики машин.
Как сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром» 20 марта в Староконстантинове Хмельницкой украинским военным передали большую партию вооружения и военной техники.
По сведениям пресс-службы, в целом украинская армия усилилась более 420 единиц вооружения и военной техники.
Среди него: танки Т-64 образца 2017 года, боевые машины БТР-3 и БРДМ-2Л1, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», зенитные ракетные комплексы «Оса», радиолокационная станция РЛС 35Д6, модернизированный истребитель МиГ-29МУ1та другое вооружение и военная техника.
«Благодаря работе ГП «Харьковского бронетанкового завода» украинское войско доукомплектовалось очередной партией танков Т-64 образца 2017 года», - говорится в сообщении.
При модернизации, которая проходит в рамках текущего ремонта, в боевую машину интегрируется современные цифровые системы и новый динамическая защита. В частности, в Т-64 устанавливаются ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. В прицельный комплекс наводчика интегрировано тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.
Танки Т-64 также оснащаются системами спутниковой навигации.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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