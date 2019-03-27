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27.03.2019  16:45   

Весенний призыв принес харьковчанам сюрпризы - 27 марта Кабмин увеличил число призывников

Кабинет министров увеличил количество призывников на срочную военную службу в апреле-июне почти на 2 тысячи человек.


://ukranews.com

Данное решение правительство приняло на заседании в среду, 27 марта, передают СМИ.

Общая численность призывников составит 18 тысяч 752 человека (в прошлом году на срочную службы призвали 17 тысяч человек). На Селекторном совещании 1 сарта сообщалось о намерении призвать в Харькове 1500 новобранцев (против 1300 в прошлом году). В свете последних событий данная численность будет пересмотрена.

Почти в три раза, по сравнению с прошлым годом увеличился призыв в погранслужбу. 

Ранее  сообщалось о том, что в этом году весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и будет продолжаться до конца июня, а не мая, как это было раньше.

Известно, что план осеннего призыва на срочную воинскую службу в Украине был выполнен на 98%.

Как сообщал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкина, план по осеннему призыву 2018 года был выполнен на 100%. «Плановое задание на призыв, который проходил в октябре - декабре, для области составило 1300 призывников. Из них 590 было отправлено в подразделения Вооруженных сил Украины, 710 - в Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта », - сказал Калгушкин.

Лучше всех с выполнением задания справились призывные комиссии Индустриального района Харькова

Источник:   ukranews
 Тэги:  призыв, весна, харьков, калгушкин
 
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