Под Харьковом потерпел аварию военный вертолет – отказала техника

28 марта, во время учебно-тренировочного полета аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 МСБ
Как сообщает Пресс-центр Командования Воздушных Сил ВС Украины, 28 марта, около 14.30, в городе Чугуев, во время выполнения учебно-тренировочного полета аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованный площадка местности, вследствие чего, машина получила повреждения.
Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.
Причины отказа техники будет установлено специальной комиссией.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажн.:
давл.:
ветер: