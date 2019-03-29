Главная Новости Армия Под Харьковом потерпел аварию военный вертолет – отказала техника
29.03.2019  11:11   

Под Харьковом потерпел аварию военный вертолет – отказала техника

28 марта, во время учебно-тренировочного полета аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 МСБ


// facebook

Как сообщает Пресс-центр Командования Воздушных Сил ВС Украины, 28 марта, около 14.30, в городе Чугуев, во время выполнения учебно-тренировочного полета аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованный площадка местности, вследствие чего, машина получила повреждения.

Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.

Причины отказа техники будет установлено специальной комиссией.

Источник:   Пресс-центр Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
 Тэги:  вертолет, авария, харьков, чугуев, ми-2
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Криминал и происшествия Пожарный вертолет МИ-8 забрали с места аварийной посадки возле села Натальино Красноградского района (ФОТО) 08.09 Криминал и происшествия Харьковская область: спасатели ликвидировали пожар в Красноградском лесничестве (ОБНОВЛЕНО ФОТО) 16.07 Власть Порошенко: поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности Украины
 
 

Видео

В Харькове СБУ задержала двух полицейских на взятке в семь тысяч долларов. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 