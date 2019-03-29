Под Харьковом потерпел аварию военный вертолет – отказала техника

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Гороскоп по знакам Зодиака на 29 марта Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 29 марта Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.