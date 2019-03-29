При помощи Harris-ов в Харькове испытали работу самоорганизовующихся сетей (MANET) по стандартам NATO (ФОТО)

На базе ХНУ Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба завершился тренинг с использованием современных радиостанций УКВ диапазона Harris RF-7850M-HH, RF-7800V-HH.
Представители одной из ведущих организаций провели систему тренингов для курсантов выпускного курса факультета зенитных ракетных войск заведения.
В ходе занятий будущие офицеры изучали и практически отрабатывали режимы работы радиостанций, порядок создания сетей с фиксированной частотой и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, особенности обмена сообщениями с помощью Tac Chat, порядок программирования радиостанций.
Также курсанты получили навыки практического использования радиостанций для решения типовых и нестандартных задач, возникающих при планировании и эксплуатации системы связи.
По словам инструкторов, особое внимание было уделено современным формам связи с использованием технологии TDMA и сетям самоорганизующихся (MANET).
По завершению курсов военнослужащие получили соответствующие сертификаты об успешном окончании курса операторов связи с использованием радиостанций Harris УКВ-диапазона.
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