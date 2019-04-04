04.04.2019 15:20

Харьковские медики оказали помощь 25 000 украинским бойцам из зоны боевых действий – Минобороны Украины

Врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать медицинскую помощь военнослужащим, пострадавшим в ходе проведения операции Объединенных сил.



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В общем, за время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил харьковские военные медики приняли 25 000 человек, из которых около 3700 раненых и 5 700 травмированных военнослужащих из различных силовых структур.

С начала 2019 в медицинское учреждение поступило 590 бойцов, из них 58 человек с ранениями и 43 с травмами, остальные 490 - с разного рода заболеваниями.

По словам военных врачей, всем украинским защитникам была оказана квалифицированная медицинская помощь и необходимый комплекс реабилитационных мероприятий.