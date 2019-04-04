04.04.2019 16:20

Харьковские пограничники отметили 120-летний юбилей «немцев» (ФОТО)

Государственные рубежи в подразделениях Восточного управления ГПСУ охраняют 100 юбиляров.



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3 апреля пограничники Харькова отметили день рождения и, более того, 120 - летний юбилей универсальной служебной породы собак, которая, без преувеличения, является символом охраны государственной границы - немецкой овчарки!

Если в Великобритании, Франции и Бельгии есть по несколько пастушьих пород - и длинношерстных и жесткошерстных и короткошерстных, - немцы из большого количества крестьянских пастушьих собак вывели только одну породу.

Еще в конце XIX века немецкую овчарку считали плебейской собакой.

Более того, многие любители импортных английских пород считали, что разводить «собак волчьего типа вредно».

Но нашелся человек, который создал на их основе лучшую служебную собаку мира: Макс фон Штефаниц, который свою жизнь посвятил созданию и совершенствованию немецкой овчарки.

Он утверждал, что немецкая овчарка - это прежде всего рабочая собака: и интеллект, и красота, и правильность строения овчарки - все обеспечивает его работоспособность и преданность хозяину. Кроме собственно пастушьей службы, Штефаниц стремился найти для немецкой овчарки и другую работу, такую, которая бы раскрыла все возможности этих собак и сделала их для всех полезными.

Немецкую овчарку взяли на вооружение полиция и армия, искали альтернативу дорогим английским породам.

Немецкие овчарки оказались первоклассными полицейскими и военными собаками: во времена Первой мировой войны они прокладывали телефонные кабели, поддерживали связь, искали раненых, их использовали во время патрулирования и охраны.

После армии и полиции почти все страны мира приняли на службу немецких овчарок.

В подразделенияй Восточного регионального подразделения Госпогранслужбы государственные рубежи охраняют около 100 таких собак - как специальных, обученных на поиск человека, так и собак, специализирующихся на поиске оружия, боеприпасов и наркотиков.