15.04.2019 12:45

Харьковчане направили на поддержку армии четверть миллиарда

От жителей Харьковщины поступило 254,4 млн.грн. военного сбора в Госбюджет



://kh.sfs.gov.ua

В Государственный бюджет за январь-март 2019 поступило 254 400 000. Грн.

По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 48,7 млн.грн. или на 23,7%.

Дополнительно в бюджет поступило 27,4 млн. грн.

В частности, в январе этого года поступления составили 78,3 млн. грн., Феврале – 88,2млн. грн., Марте – 87,9млн. грн.

Налоговики отметили, что динамика сохраняется благодаря эффективным мерам фискальной службы по детенизации доходов, в том числе - легализации заработной платы.

Безусловно, важным фактором является ответственность и патриотизм налогоплательщиков, которые добросовестно платят налоги и сборы, выполняя свой конституционный долг.