Харьковчане направили на поддержку армии четверть миллиарда

От жителей Харьковщины поступило 254,4 млн.грн. военного сбора в Госбюджет
В Государственный бюджет за январь-март 2019 поступило 254 400 000. Грн.
По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 48,7 млн.грн. или на 23,7%.
Дополнительно в бюджет поступило 27,4 млн. грн.
В частности, в январе этого года поступления составили 78,3 млн. грн., Феврале – 88,2млн. грн., Марте – 87,9млн. грн.
Налоговики отметили, что динамика сохраняется благодаря эффективным мерам фискальной службы по детенизации доходов, в том числе - легализации заработной платы.
Безусловно, важным фактором является ответственность и патриотизм налогоплательщиков, которые добросовестно платят налоги и сборы, выполняя свой конституционный долг.
По причине эмоциональности день не подходит для финансовіх дел, по возможности воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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