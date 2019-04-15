15.04.2019 16:00

Харьковские оружейники представили новейший образец командно-штабной БТР (ФОТО, ВИДЕО)

БТР-4МВ1 создан специалистами «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова», на базе самой массовой модели, активно используемой в АТО и ООС



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Благодаря изменениям в передней части бронированной машины, а также ее технологическому решению в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО, удалось достичь принципиально нового уровня защиты БТР-4.

При создании БТР-4МВ1 разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты активно использовали разнесённую броню. Такой модульный подход позволяет в полевых условиях оперативно заменять элементы верхнего слоя брони.

Благодаря этим мерам защиту БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинских защитников.

Технологические решения, которые приняли специалисты «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова» позволили увеличить вес БТР-4МВ1 только до 24-25 т., Что на 2-3 тоны больше обычной версии БТР-4.

Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений: максимальная скорость - 110 км / ч.

Кроме того, БТР-4МВ1 сохранил возможность форсирования водных преград вплавь со скоростью до 10 км / ч.

«БТР-4МВ1 - является машиной, которая обеспечивает защиту экипажа на высшем уровне, для этого класса бронетехники. А благодаря модульному подходу в бронировании и наличии многоцелевых отсеков, которые позволяют устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, мы теперь можем за минимальное время переоснастить БТР-4МВ1.

Кроме того, использование боевых модулей также позволяет проводить замену вооружения боевой машины. Фактически сейчас БТР-4МВ1 возможно за короткое время приспособить к выполнению любой задачи, от дозорно-разведывательной в г. шины-амфибии для морской пехоты.

Это подход, который используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО, уже реализовано в украинском БТР-4», - заявил директор «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова» Алексей Бабич.