23.04.2019 16:49

В пригороде Харькова разработан новейший универсальный прицел (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас прицел проходит первые этапы испытаний.



ukroboronprom.com.ua

ГП "Изюмский приборостроительный завод", в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, разработал оптико-прицельную станцию ​​нового поколения ОПСН-И.

Сейчас станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.

ОПСН-И оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение.

При разработке этой станци специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной.

То есть, эта оптико-прицельная станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на вертолеты, самолеты, беспилотники, бронетехнику и корабли.

Применение этих платформ позволяет осуществлять прицельное наведения управляемых ракет ракетного комплекса "Барьер-В", разработки ГККБ "Луч", по лазерными каналом с вертолетов, а в перспективе - и со штурмовиков.