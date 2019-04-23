Главная Новости Армия В пригороде Харькова разработан новейший универсальный прицел (ФОТО, ВИДЕО)
23.04.2019  16:49   

В пригороде Харькова разработан новейший универсальный прицел (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас прицел проходит первые этапы испытаний.


ukroboronprom.com.ua
ГП "Изюмский приборостроительный завод", в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, разработал оптико-прицельную станцию ​​нового поколения ОПСН-И.
 
Сейчас станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.
 
ОПСН-И оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение.
 
При разработке этой станци специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной.
 
То есть, эта оптико-прицельная станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на вертолеты, самолеты, беспилотники, бронетехнику и корабли.
 
Применение этих платформ позволяет осуществлять прицельное наведения управляемых ракет ракетного комплекса "Барьер-В", разработки ГККБ "Луч", по лазерными каналом с вертолетов, а в перспективе - и со штурмовиков.

Источник:   Укробронпром
 Тэги:  новейший прицел, изобретение, харьков
 
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