23.04.2019 16:49
В пригороде Харькова разработан новейший универсальный прицел (ФОТО, ВИДЕО)
Сейчас прицел проходит первые этапы испытаний.
ukroboronprom.com.ua
ГП "Изюмский приборостроительный завод", в сотрудничестве с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, разработал оптико-прицельную станцию нового поколения ОПСН-И.
Сейчас станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.
ОПСН-И оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение.
При разработке этой станци специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной.
То есть, эта оптико-прицельная станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на вертолеты, самолеты, беспилотники, бронетехнику и корабли.
Применение этих платформ позволяет осуществлять прицельное наведения управляемых ракет ракетного комплекса "Барьер-В", разработки ГККБ "Луч", по лазерными каналом с вертолетов, а в перспективе - и со штурмовиков.