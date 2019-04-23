23.04.2019 17:49

Изверг, убивший стариков-дачников, умрет за решеткой

Жестокий преступник получил пожизненный срок.



//news.pn

Как сообщает Прокуратура, по принципиальной и последовательной позиции прокурора Верховный Суд Украины оставил в силе приговоры предыдущих судебных инстанций, которыми назначено пожизненное лишение свободы убийцы супругов пенсионеров.

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, трагедия случилась летом 2016 на территории одного из садовых обществ Змиевского района. 28-летний мужчина с целью наживы пробрался во двор пожилых супругов и жестоко расправился с пенсионерами-дачниками.

Злоумышленник бил стариков металлической арматурой, которую нашел в их же дворе. А после того, как они перестали подавать признаки жизни, обыскал дом и забрал все ценные вещи: мобильные телефоны, кольцо и тому подобное.

Однако тайком сбежать с места преступления убийцы не удалось - его увидел сосед погибших. Он пытался остановить вора, однако и сам стал жертвой. Нападающий также ударил его арматурой, от чего пострадавший потерял сознание. Спасла мужчину только своевременно оказана медицинская помощь.

Злоумышленника задержали в тот же день на одном из харьковских вокзалов. У него изъяли вещи погибших.

В январе 2017 приговором Балаклейского районного суда жестокого вора признали виновным в убийстве двух человек из корыстных побуждений и покушении на убийство еще одного человека с целью скрыть другое преступление (пп. 1,6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 пп.9,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Мужчина пытался обжаловать приговор. Апелляционная и кассационная инстанции согласились с доводами и позицией прокурора и оставили назначено наказание без изменений.

Постановление вступило в силу и обжалованию не подлежит.