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24.04.2019  15:40   

В харьковских лесах будущие летчики осваивали стандарты NATO (ФОТО)

Курсанты летного факультета, помимо распугивая охотников за первоцветами, прошли полевое практическое обучение по поиску путей совершенствования в противовес поиска виновных за неудачи.


Фото Информагентства Минобороны (г. Харьков)

У курсантов летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялись практические занятия по общевойсковых дисциплин.

Полевой обучение проводился максимально приближенным к реальным ситуациям, которые могут возникнуть в боевой обстановке.

Кроме этого, для анализа практических действий курсантов применялась методика «After action review process» (Анализ проведенных действий), которая способствует открытости и качества занятий, поиска путей совершенствования в противовес поиска виновных за неудачи.

По словам командования учебного заведения, совокупность новейших методик в процессе полевых занятий значительно активизирует процесс обучения, повышает уровень полевой выучки и практических навыков необходимых военнослужащему на поле боя.

Источник:   Отделение специальных корреспондентов Информагентства Минобороны (г. Харьков)
 Тэги:  летчики, лес, харьков, университет, поиск виноватых, самосовершенствование, курсант
 
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