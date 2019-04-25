Главная Новости Армия Харьковские оружейники запустили собственное серийное производство бронированных корпусов для БТР из стали по стандартам NATO (ФОТО, ВИДЕО)
25.04.2019  09:04   

Харьковские оружейники запустили собственное серийное производство бронированных корпусов для БТР из стали по стандартам NATO (ФОТО, ВИДЕО)

ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова» (ХКБМ), входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», запустило собственное серийное производство корпусов БТР-4 для ВСУ, сообщила пресс-служба госконцерна в среду 24 апреля.


фото bin.ua

Как уточняют в госконцерне, современная производственная линия закуплена в 2018 году за собственные средства ХКБМ и открыта на площадях отремонтированного и незадействованного в производстве в течение несколько лет цеха предприятия.

«В 2019 году первый БТР-4 с корпусом производства ХКБМ успешно прошел комплексные испытания, что позволило перейти к серийному изготовлению очередной партии БТР-4 с использованием собственных корпусов», - отмечают в пресс-службе.

По оценкам «Укроборонпрома», организация на ХКБМ собственного производства корпусов для БТР-4 позволит исключить зависимость до недавнего времени от единственного производителя корпусов для бронетехники ПАО «Лозовской кузнечно-механический завод» (ЛКМЗ), входящего в группу «УПЭК». С целью диверсификации производства закупка бронестали натовского стандарта ARMSTAL-500 обеспечивается у европейских союзников из стран-членов альянса.

Вместе с тем организация нового производства позволит повысить общую рентабельность производства БТР-4 на 4,5%, создать дополнительные рабочие места в ОПК, отмечают в госконцерне.

С целью налаживания более ритмичного финансирования ХКБМ госконцерн просит Минобороны и МЭРТ пересмотреть условия оплаты работ, предусмотреть возможность оплаты по факту каждой поставки при передаче бронетехники госзаказчику, а не в конце года после поставки последней машины госзаказа, отмечается в сообщении.

«Госконцерн также обращается к городским властям Харькова с предложением временно освободить стратегическое госпредприятие от уплаты налога на землю. Так поступает местные власти других городов, чтобы способствовать развитию отдельных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эти меры, вместе с другими инициативами ХКБМ, обеспечат ресурсы для развития бронетанковой отрасли, достойные условия труда специалистов», - подчеркивает пресс-служба.

Как напоминают в госконцерне, в рамках программы диверсификации производства БТР-4 серийное производство корпусов для БТР-4 также освоено на входящем в «Укроборонпром» ГП «Завод им. Малышева» (Харьков).

Как сообщалось, в январе 2019 года министр обороны Степан Полторак по итогам инспекции хода выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на ведущих предприятиях бронетанкового кластера «Укроборонпрома» выразил уверенность в своевременном выполнении ОПК «переходящих госконтрактов» по ГОЗ на 2018-2019 гг., а также ГОЗ на 2019 год.

 

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  корпус, серийное, харьков, стандарт, nato, броня
 
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