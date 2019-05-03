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03.05.2019  10:35   

«Завод имени Малышева» отреставрировал очередную партию «Булатов»

Специалистами завода были отремонтированы двигатели и корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих, вокруг которых, в последнее время, велись «антикоррупционные бои».


://ukroboronprom.com.ua

Госпредприятием «Завод имени В.А. Малышева», входящая в состав ГК «Укроборонпром» отремонтировано очередную партию танков «Булат». Эти боевые машины защищают украинскую землю в горячих точках Востока Украины и во время реальных боев зарекомендовали себя как надежная и качественная техника. Специалистами завода были отремонтированы двигатели и корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих.

Недавно часть восстановленных «Булатов» успешно прошла приемо-сдаточные испытания с участием представителей Минобороны. И очередная партия танков передается заказчику.

Танк «Булат» - модернизация основного боевого танка Т-64, во время которой «Булат» получил новую защиту, систему управления огнем, ракетный комплекс «Комбат» и более мощный двигатель. Благодаря этому решению удалось достичь комплексное повышение характеристик танка.

Например, модульный комплекс динамической защиты «Нож», который установлен на «Булате» отлично зарекомендовал себя во время боев и штатно устанавливаются и на модернизированные танки Т-64 образца 2017 года и Т-80БВ.

В свою очередь, благодаря системе управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом, «Булат» может использовать ракетный комплекс «Комбат», который позволяет уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. В то же время отремонтированные «Булаты» получили систему управления огнем 1А43У с улучшениями и доработками, которые были продиктованы боевым опытом.

По маневренность танка соответствует форсированный двигатель 5ТДФМ мощностью 850 л.с., который также, по опыту боевых действий, получил повышении характеристики, направленные на повышение его ресурса и надежности работы.

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  танк, малышева, харьков, реставрация, комбат
 
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