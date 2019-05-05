Во время подготовки к праздничным мероприятиям произошли рукопашный бой и освобождение заложников

В Харькове курсанты групп специального назначения командно-штабного факультета соревнуются за лучшее боевое подразделение в Национальной академии Национальной гвардии
Об этом сообщает Отдел международных связей, информации и коммуникации Национальной академии НГУ.
По сведениям пресс-службы академии, мероприятие приурочено ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Соревнования проходят между старшими и младшими годами обучения.
Соревнования состояли из показательных выступлений четырех взводов специального назначения. Общее число участников выступления составило 100 человек, то есть по 25 человек с каждого взвода.
После торжественной части, каждый подразделение продемонстрировал ряд тактических приемов и упражнений, что впоследствии будут использовать в служебной деятельности.
Каждое выступление предусматривал демонстрацию приемов рукопашного боя с оружием и без, действия штурмовой группы, освобождения заложников и боевой спарринг военнослужащих. Во время выступлений для большей реалистичности спецназовцы использовали имитационные средства – холостые патроны, петарды, дымовые шашки и открытый огонь.
Для определения победителей было назначено жюри, в состав которого вошли преподаватели кафедры тактики и тактико-специальной подготовки, кафедры физической подготовки и спорта Академии и офицеры, которые проходили службу в подразделениях спецназначения.
По итогам соревнований, взвод второго года обучения жюри признало лучшим. Второе место заняли выпускники четвертого года обучения. Третье место заняли курсанты третьего года, и четвертое заняли спецназовцы первого года обучения.
Каждое подразделение специального назначения продемонстрировал высокий уровень подготовки, а лучшее подразделение получил переходящий кубок.
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