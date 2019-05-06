Харьковчане впервые отпразднуют новый военный праздник

Украина впервые отмечает День пехоты сегодня, 6 мая.
«Сегодня мы впервые на государственном уровне поздравляем настоящих «трудящихся» войны - украинских пехотинцев. Именно они составляют основу боевой мощи Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и являются славой украинского войска. Именно они, закаленные в боях с российским агрессором, ежедневно демонстрируют устойчивость, непобедимый характер, отвагу и мужество, доказывая, что нет такой силы, которая может одолеть их волю к победе. Именно на пехоту ложатся наибольшие нагрузки, а на долю воинов-пехотинцев приходится самое тяжелое бремя боевых действий и военного быта», - написал Порошенко.
Также он поблагодарил пехотинцев за службу.
Поздравления написал и командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
«В этот день мы выражаем глубокое уважение всем воинам механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений и соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Именно на ваши плечи лег основной груз борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Многочисленные примеры мужества и героизма, проявленные вами в боях на востоке страны, уже стали образцом верности и служения Родине», - сказал Наев.
Механизированные, горно-штурмовые воинские части составляют основу сухопутных войск, выполняют задачи относительно удержания занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов. Вместе с тем, механизированные объединения наряду с танковыми используются для окружения и разгрома противника, преследования и выполнения других задач.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины.
Добавим, что 18 мая в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины.
Прошлой весной Порошенко ввел День пограничника, который отмечается 30 апреля. Кроме того, в ноябре прошлого года был введен День внешней разведки Украины, который отмечается 22 ноября.
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