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06.05.2019  15:29   

На Высоту маршала Конева будут курсировать бесплатные автобусы

Из центра Харькова к мемориальному комплексу в Дергачевском районе 9 мая будет курсировать бесплатный транспорт.


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По данным ОГА, автобусы будут отправляться от станции метро "Госпром" с 8:00 до 15:00 каждые полчаса.

Мероприятие по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне начнется на Национальном мемориальном комплексе в Дергачевском районе (пгт Солоницевка) в 10:00 9 мая.

Первым событием дня станет возложение цветов к стеле погибшим воинам. В мероприятии примут участие ветераны Второй мировой войны, участники АТО и ООС, представители общественных организаций и жители Харьковщины.

В течение дня на территории мемориального комплекса будет работать музей и выставка современной военной техники. Запланирован концерт с участием профессиональных артистов и любительских коллективов области. Для ветеранов организуют работу полевой кухни.

Ряд мероприятий, посвященных годовщине завершения Второй мировой войны, начнется на Харьковщине 8 мая - в День памяти и примирения на Мемориале Славы состоится памятная акция. Начало мероприятия – в 10:00.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  память, праздник, харьков, конева, высота, автобус
 
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