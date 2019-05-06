На Высоту маршала Конева будут курсировать бесплатные автобусы

Из центра Харькова к мемориальному комплексу в Дергачевском районе 9 мая будет курсировать бесплатный транспорт.
По данным ОГА, автобусы будут отправляться от станции метро "Госпром" с 8:00 до 15:00 каждые полчаса.
Мероприятие по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне начнется на Национальном мемориальном комплексе в Дергачевском районе (пгт Солоницевка) в 10:00 9 мая.
Первым событием дня станет возложение цветов к стеле погибшим воинам. В мероприятии примут участие ветераны Второй мировой войны, участники АТО и ООС, представители общественных организаций и жители Харьковщины.
В течение дня на территории мемориального комплекса будет работать музей и выставка современной военной техники. Запланирован концерт с участием профессиональных артистов и любительских коллективов области. Для ветеранов организуют работу полевой кухни.
Ряд мероприятий, посвященных годовщине завершения Второй мировой войны, начнется на Харьковщине 8 мая - в День памяти и примирения на Мемориале Славы состоится памятная акция. Начало мероприятия – в 10:00.
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В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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