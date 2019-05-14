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14.05.2019  16:50   

Будущие харьковские летчики отправлены изучать аэродромную сеть Украины (ФОТО)

Первую летную практику предложено начать с Умани.


//mil.gov.ua

У курсантов третьего и четвертого курсов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба началась летная практика на вертолетах Ми-2, Ми-8.

- Курсанты проходят летную подготовку на других аэродромах, это позволяет не только улучшить качество подготовки будущих летчиков, но и углубить их знания аэродромной сети страны, - отметил старший инспектор-летчик летно-методической группы управления подготовки и применения авиации Воздушных Сил полковник Сергей Лазуткин .

Офицер подчеркнул, что база в Умани - мощная и здесь удалось наладить условия для курсантов и отремонтировать взлетно-посадочную полосу.

- Планируем, что в будущем местный аэродром и дальше будет использоваться в учебных целях, - добавил полковник Сергей Лазуткин.

Вертолетная практика продолжится в Умани до конца лета. Курсанты выполняют сложные виды летной подготовки и отрабатывают десантно-транспортные задачи.

Источник:   Информационная редакция информагентства Минобороны
 Тэги:  вертолет, курсант, харьков, училище, практика
 
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