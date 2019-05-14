Будущие харьковские летчики отправлены изучать аэродромную сеть Украины (ФОТО)

Первую летную практику предложено начать с Умани.
У курсантов третьего и четвертого курсов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба началась летная практика на вертолетах Ми-2, Ми-8.
- Курсанты проходят летную подготовку на других аэродромах, это позволяет не только улучшить качество подготовки будущих летчиков, но и углубить их знания аэродромной сети страны, - отметил старший инспектор-летчик летно-методической группы управления подготовки и применения авиации Воздушных Сил полковник Сергей Лазуткин .
Офицер подчеркнул, что база в Умани - мощная и здесь удалось наладить условия для курсантов и отремонтировать взлетно-посадочную полосу.
- Планируем, что в будущем местный аэродром и дальше будет использоваться в учебных целях, - добавил полковник Сергей Лазуткин.
Вертолетная практика продолжится в Умани до конца лета. Курсанты выполняют сложные виды летной подготовки и отрабатывают десантно-транспортные задачи.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: