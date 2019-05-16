Харьковских курсантов «ставят на крыло» в условиях боевого применения вблизи зоны ООС (ФОТО)

На Николаевщине, в бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, состоялись тренировочные полеты на самолетах-штурмовиках Су-25 и учебно-тренировочных самолетах L-39.
В общей сложности, в летной смене было задействовано около десятка машин обоих типов.
Особенностью летной смены, которая проходила днем и ночью, стало то, что полеты выполняли как пилоты бригады, так и курсанты-выпускники летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Так, недавно в бригаду на летную практику прибыло 20 пятикурсников, которые совершенствуют свой летный обучение чтобы вскоре, одновременно со званием лейтенант. получить летную квалификацию «летчик 3-го класса».
«Отличием нынешней практики является то, что курсанты получают больше знаний и лучший обучение по видам подготовки», - рассказал начальник факультета переподготовки и повышения квалификации летного персонала ХНУПС полковник Александр Дьяков.
В бригаде сообщили, что в течение летной смены курсанты-летчики получили допуск к пилотированию на малых и предельно малых высотах. Впереди - полеты и получения допусков к полетам на боевое применение.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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