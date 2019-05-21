Главная Новости Армия Студентов Политеха учили добывать пищу и отбиваться от диверсантов (ФОТО)
21.05.2019  14:24   

Студентов Политеха учили добывать пищу и отбиваться от диверсантов (ФОТО)

С харьковскими курсантами провели практические занятия по выживанию в условиях автономного существования


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По данным агентства, практические занятия прошли с курсантами первого курса факультета вооружения и военной техники Военного института танковых войск НТУ "Харьковский политехнический институт". Учения проходили на базе учебно-тренировочного полигона близ Харькова.

Под руководством офицеров курсанты отработали тактику маскировки, построения укрытия из подручных материалов в полевых условиях, порядок получения пищи, способы ее приготовления и хранения, правила очистки воды из водоемов, разведение костров различными способами и тому подобное.

Также были проведены практические тренировки по уклонению от контакта с противником и отражение условной диверсионно-разведывательной группы противника в ночное время.

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, напиток и на улице

На данном изображении может находиться: огонь, на улице и еда

 

 

 

 

Источник:   Информационное агентство Минобороны Украины в городе Харьков
 Тэги:  курсанты, политехнический, харьков, учения
 
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