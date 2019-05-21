Студентов Политеха учили добывать пищу и отбиваться от диверсантов (ФОТО)

С харьковскими курсантами провели практические занятия по выживанию в условиях автономного существования
По данным агентства, практические занятия прошли с курсантами первого курса факультета вооружения и военной техники Военного института танковых войск НТУ "Харьковский политехнический институт". Учения проходили на базе учебно-тренировочного полигона близ Харькова.
Под руководством офицеров курсанты отработали тактику маскировки, построения укрытия из подручных материалов в полевых условиях, порядок получения пищи, способы ее приготовления и хранения, правила очистки воды из водоемов, разведение костров различными способами и тому подобное.
Также были проведены практические тренировки по уклонению от контакта с противником и отражение условной диверсионно-разведывательной группы противника в ночное время.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: