Под Харьковом оштрафовали резервиста, который проигнорировал сборы

Мужчина не явился в Кегичевский военкомат без уважительных причин и права на отсрочку
Об этом говорится в приговора Сахновщинского районного суда Харьковской области от 23 мая.
По данным суда, обвиняемый – уроженец Лозовой, имеет на иждивении двоих детей, занимается подсобным хозяйством.
С июля 2018 года мужчина состоит на учете в Кегичевском районном комиссариате Харьковской области в звании рядового. Он признан годным к прохождению службы и зачислен в запас.
24 июля 2018 года мужчина под личную подпись получил сообщение о назначении в команду А7290, а на следующий день – повестку о призыве на учебные сборы резервистов оперативного резерва второй очереди. 28 августа мужчина должен был прибыть в Кегичевский РВК, однако не сделал этого. При этом у нарушителя не было уважительных причин и права на отсрочку.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2ст. 337 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 510 грн.
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