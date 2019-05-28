В Харьковском небе «не протолкнуться» - у будущих военных пилотов началась первая летная практика (ВИДЕО)

Первая практика для курсантов Харьковского национального университета воздушных сил началась на аэродроме «Коротич».
Несколько десятков курсантов впервые поднимаются в воздух под руководством опытных инструкторов, а позже - и самостоятельно.
У каждого курсанта впереди 45 часов полетов. За четыре месяца будущие пилоты должны овладеть азами пилотирования. Первая летная практика будет определяющей для курсантов. Именно после нее инструкторы примут решение о том, станет ли студент именно военным пилотом.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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