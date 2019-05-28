Главная Новости Армия В Харьковском небе «не протолкнуться» - у будущих военных пилотов началась первая летная практика (ВИДЕО)
28.05.2019  17:58   

В Харьковском небе «не протолкнуться» - у будущих военных пилотов началась первая летная практика (ВИДЕО)

Первая практика для курсантов Харьковского национального университета воздушных сил началась на аэродроме «Коротич».


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Несколько десятков курсантов впервые поднимаются в воздух под руководством опытных инструкторов, а позже - и самостоятельно.

У каждого курсанта впереди 45 часов полетов. За четыре месяца будущие пилоты должны овладеть азами пилотирования. Первая летная практика будет определяющей для курсантов. Именно после нее инструкторы примут решение о том, станет ли студент именно военным пилотом. 

Источник:   5 канал
 Тэги:  пилоты, харьков, учета. тренировка, коротич
 
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