04.06.2019 15:40

Французские жандармы инспектируют харьковских гвардейцев (ФОТО)

В харьковской Национальной академии Национальной гвардии Украины состоялась встреча с представителями делегации Французской Республики.



://nangu.edu.ua

Делегация Школы офицеров Национальной жандармерии Франции в рамках четырехдневного визита прибыла в академию для начала сотрудничества между высшими учебными заведениями, отвечающих за подготовку офицерских кадров Национальной гвардии Украины и Национальной жандармерии Франции.

Во время первой встречи представителей Французской жандармерии ознакомили с задачами и деятельностью Национальной гвардии Украины и рассказали об организации учебного процесса академии.

«Нацгвардия Украины имеет широкий круг задач, связанных с выполнением как боевых задач, так и по охране общественного порядка. Поэтому сотрудничество с учебным заведением Национальной жандармерии Франции непременно иметь положительное отражение в нашей подготовке будущих офицеров», — отметил начальник Национальной академии Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Сергей Соколовский.

Для ознакомления с деятельностью вуза Нацгвардии прибыли три кадета Школы офицеров Национальной жандармерии Франции и офицер, отвечающий за учебный процесс.

«Французская республика сейчас сотрудничает с Украиной по четырем ключевым направлениям и одно из них полностью посвящено Национальной гвардии Украины. Национальная жандармерия Франции и национальная гвардия Украины имеют много общего. Наша цель — обмен опытом. Нам есть чему учиться у вас. Важно передавать опыт, чтобы совершенствовать подготовку офицеров и делать занятия разнообразными», — отметил полковник Николя Ле Незе.

Кроме того, иностранные представители осмотрели образцы современной бронированной техники специального назначения, которая находится на вооружении в Нацгвардии.

Специалисты кинологической службы Восточного оперативно-территориального объединения НГУ показали занятия по подготовке служебных собак и их навыки при поиске оружия, взрывчатки и слаженные действия при ведении огня инструктором.

В течение следующих трех дней кадеты и офицер Школы офицеров Национальной жандармерии Франции в Академию НГУ проведут встречу с представителями учебно-методического центра, начальниками факультетов и посетят учебный центр академии НГУ, где ознакомятся с практической составляющей обучения курсантов.