В Харькове аттестуют специалистов по химзащите и танкистов

Об этом сообщает харьковский Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.
По сведениям МОУ, экзамены по профессиональным и общевойсковых дисциплин сдавали более 80 выпускников военного института «Политеха», получающих образовательно-квалификационный уровень «магистр» по специализациям «эксплуатация и ремонт бронетанковой техники и вооружения» и «радиационная, химическая, биологическая защита и экологическая безопасность войск».
Проведение аттестации в учебном заведении началось с организационного заседания и в представлении руководящего состава института экзаменационной комиссии, которую в этом году возглавляет начальник службы РХБ защиты и экологической безопасности отдела оперативного (боевого) обеспечения войск штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Сулейманов.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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