09.06.2019 12:15

В Харькове аттестуют специалистов по химзащите и танкистов

Об этом сообщает харьковский Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.



Фото : Информационное агентство МО Украины

По сведениям МОУ, экзамены по профессиональным и общевойсковых дисциплин сдавали более 80 выпускников военного института «Политеха», получающих образовательно-квалификационный уровень «магистр» по специализациям «эксплуатация и ремонт бронетанковой техники и вооружения» и «радиационная, химическая, биологическая защита и экологическая безопасность войск».

Проведение аттестации в учебном заведении началось с организационного заседания и в представлении руководящего состава института экзаменационной комиссии, которую в этом году возглавляет начальник службы РХБ защиты и экологической безопасности отдела оперативного (боевого) обеспечения войск штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Сулейманов.