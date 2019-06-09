Главная Новости Армия В Харькове аттестуют специалистов по химзащите и танкистов
09.06.2019  12:15   

В Харькове аттестуют специалистов по химзащите и танкистов

Об этом сообщает харьковский Региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.


Фото : Информационное агентство МО Украины

По сведениям МОУ, экзамены по профессиональным и общевойсковых дисциплин сдавали более 80 выпускников военного института «Политеха», получающих образовательно-квалификационный уровень «магистр» по специализациям «эксплуатация и ремонт бронетанковой техники и вооружения» и «радиационная, химическая, биологическая защита и экологическая безопасность войск».

 Проведение аттестации в учебном заведении началось с организационного заседания и в представлении руководящего состава института экзаменационной комиссии, которую в этом году возглавляет начальник службы РХБ защиты и экологической безопасности отдела оперативного (боевого) обеспечения войск штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Сулейманов.

 

Источник:   Информационное агентство МО Украины в г. Харьков
 Тэги:  студенты, курсанты, танки, харьков, политех
 
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