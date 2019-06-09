Харьковские курсанты совершили первые самостоятельные вылеты на боевых Су-25

В бригадах тактической авиации и других летных частях Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжается практическая фаза учений курсантов летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
В конце недели пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба на базе 299 бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова осуществили первые самостоятельные полеты на боевых самолетах.
В частности, в Николаеве выпускники овладевают техникой пилотирования на штурмовиках Су-25.
После достаточного количества вылетов с инструктором на самолетах L-39 и Су-25УБ, курсанты были допущены к выполнению своих первых самостоятельных полетов на боевых Су-25.
В дальнейшем под наблюдением инструкторов курсанты будут осваивать технику пилотирования в сложных и простых метеоусловиях, днем и ночью, на малых высотах, в одиночку, в составе звеньев и пар.
До завершение обучения каждый из выпускников истребительного и штурмового профиля уже имел за плечами около четырех десятков часов налета на боевых самолетах. Общий же налет, например, у будущих летчиков-истребителей составил 180 часов, у транспортников — около сотни, а штурманы провели в небе по 130 часов.
Хотя еще в начале нынешнего десятилетия здесь была довольно неутешительная тенденция — катастрофически не хватало горючего, и уровень исправности авиатехники абсолютно не способствовал полноценному боевому обучению пилотов. Как следствие — университет выпускал лейтенантов с общим налетом в три десятка часов, а налет в боевых частях был вообще мизерный.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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