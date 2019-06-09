На харьковское бюро «Укроборонпрома» подали в суд из-за срыва оборонного заказа

Государственный оборонный заказ осуществляется под грифом «секретно»
Военная прокуратура Харьковского гарнизона в интересах 3-й военной бригады оперативного назначения Нацгвардии судится с ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» о взыскании 17,2 млн гривен за невыполнение контракта на поставку военной продукции в рамках оборонного заказа 2017 года. Об этом сообщает проект «Марлин».
Детали о заказе продукции, которую должны были поставить воинской части, не раскрываются, так как государственный оборонный заказ осуществляется под грифом «секретно».
По состоянию на конец мая госпредприятие перечислило пеню по контракту оборонного заказа в сумме 257 тыс. гривен. Указанную сумму перечислила воинская часть в госбюджет в полном объеме. С 17,2 млн гривен 11,2 млн гривен- пеня, а 6 млн гривен — штраф.
«Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» входит в состав концерна «Укроборонпром» и известен как разработчик БТР-4, стоящих на вооружении Нацгвардии.
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