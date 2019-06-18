18.06.2019 09:27

Под Харьковом прошли командно-штабные учения механизированной бригады с участием авиации (ФОТО)

Подразделения механизированной бригады вели маневровую оборону и не допустили своего окружения, после чего перегруппировались и провели контратаку.



facebook

В Харьковской области завершились командно-штабные учения механизированной бригады, к которым привлекались армейская авиация, дополнительные силы ПВО, артиллерии и инженерных войск, сообщил 17 июня Генштаб ВСУ в Facebook.

Учения длились больше недели.

По их легенде механизированная бригада командования "Восток" ВСУ отражала наступление превосходящих сил противника, который форсировал водную преграду и при поддержке авиации и тяжелой артиллерии пытался прорвать украинскую линию обороны. Подразделения механизированной бригады вели маневровую оборону и не допустили своего окружения, после чего перегруппировались и провели контратаку.



