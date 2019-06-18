Под Харьковом прошли командно-штабные учения механизированной бригады с участием авиации (ФОТО)

Подразделения механизированной бригады вели маневровую оборону и не допустили своего окружения, после чего перегруппировались и провели контратаку.
В Харьковской области завершились командно-штабные учения механизированной бригады, к которым привлекались армейская авиация, дополнительные силы ПВО, артиллерии и инженерных войск, сообщил 17 июня Генштаб ВСУ в Facebook.
Учения длились больше недели.
По их легенде механизированная бригада командования "Восток" ВСУ отражала наступление превосходящих сил противника, который форсировал водную преграду и при поддержке авиации и тяжелой артиллерии пытался прорвать украинскую линию обороны. Подразделения механизированной бригады вели маневровую оборону и не допустили своего окружения, после чего перегруппировались и провели контратаку.
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