Главная Новости Армия Под Харьковом прошли командно-штабные учения механизированной бригады с участием авиации (ФОТО)
18.06.2019  09:27   

Под Харьковом прошли командно-штабные учения механизированной бригады с участием авиации (ФОТО)

Подразделения механизированной бригады вели маневровую оборону и не допустили своего окружения, после чего перегруппировались и провели контратаку.


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В Харьковской области завершились командно-штабные учения механизированной бригады, к которым привлекались армейская авиация, дополнительные силы ПВО, артиллерии и инженерных войск, сообщил 17 июня Генштаб ВСУ в Facebook.

Учения длились больше недели.

По их легенде механизированная бригада командования "Восток" ВСУ отражала наступление превосходящих сил противника, который форсировал водную преграду и при поддержке авиации и тяжелой артиллерии пытался прорвать украинскую линию обороны. Подразделения механизированной бригады вели маневровую оборону и не допустили своего окружения, после чего перегруппировались и провели контратаку. 


 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
 Тэги:  учения, армия, харьков, штабные, стандарты, авиация
 
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