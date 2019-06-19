19.06.2019 15:45

Харьковские оружейники успешно испытали первую отечественную военную «глушилку» (ВИДЕО)

На полигоне в Харьковской области испытали первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М



://ukroboronprom.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, который был изготовлен ГП «ЦКБ «Протон» , входящая в состав ГК «Укроборонпром», успешно прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области. По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задача подавления системы радиосвязи "условного противника".

«По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задачу подавления системы радиосвязи условного противника», - сказано в сообщении.

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна подавлять радиосвязь противника на расстоянии нескольких десятков километров. Устройство позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Фактически, украинская армия получила мощный инструмент, который позволяет полностью «отрезать» связь передовым подразделениям противника. То есть враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями и тому подобное. В современных условиях боевых действий это дает решительный перевес как при обороне, так и при наступлении.

Р-330КВ1М является частью комплекса Р-330УМ «Мандат», в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолнового радиосвязи, радиоразведки и управления. Производство этих станций освоено на производственных мощностях «НПК Искра», который также входит в состав Концерна. В то же время станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М может работать как в составе комплекса «Мандат» , так и отдельно.