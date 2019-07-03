Главная Новости Армия Сотрудники военкомата, зарерживающие молодых парней на улице, отстранены от работы, – Калгушкин
03.07.2019  12:31   

Сотрудники военкомата, зарерживающие молодых парней на улице, отстранены от работы, – Калгушкин

В областном военкомате прокомментировали ситуацию, которая произошла 20 июня в Слободском районе.


// YouTube

Видео конфликта было размещено в YouTube, на канале «Хозяин двора».

Военной прокуратурой Харьковского гарнизона по факту возникновения конфликта между гражданами и военнослужащими Слободского ОРВК, 21 июня были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 426 УК Украины. На данный Государственное бюро расследования осуществляет досудебное расследование.

Также по указанному факту, по приказу военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Ю. Калгушкина, было проведено служебное расследование, по результатам которого и учитывая открытое уголовное производство, военнослужащие Слободского ОРВК - участники конфликта временно отстранены от исполнения должностных обязанностей, связанных с работой с гражданами.

Источник:   Харьковский областной военкомат
 Тэги:  военкомат, калгушкин, конфликт, харьков
 
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