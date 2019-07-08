08.07.2019 17:22

Харьковчане на четверть увеличили собираемость военного сбора

От харьковчан в бюджет страны поступило 538,6 млн. гривен военного сбора



://kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы региона проинформировали о поступлении «налога на поддержку армии». В Государственный бюджет за январь-июнь 2019 поступило 538 600 000. грн. Достигнут рост сбора в полугодие 2018 на 101 100 000. Грн (+ 23,1 проц.).

В июне текущего года уплачено 103,0 млн.грн, что на 16,6 млн. грн. больше прошлогоднего июньского поступления.

Напоминаем, что плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за уплату сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы своим наемным работникам. Ставка сбора - 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.