Харьковчане на четверть увеличили собираемость военного сбора

От харьковчан в бюджет страны поступило 538,6 млн. гривен военного сбора
В Главном управлении фискальной службы региона проинформировали о поступлении «налога на поддержку армии». В Государственный бюджет за январь-июнь 2019 поступило 538 600 000. грн. Достигнут рост сбора в полугодие 2018 на 101 100 000. Грн (+ 23,1 проц.).
В июне текущего года уплачено 103,0 млн.грн, что на 16,6 млн. грн. больше прошлогоднего июньского поступления.
Напоминаем, что плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за уплату сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы своим наемным работникам. Ставка сбора - 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.
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В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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