Контрактницы ВС из Харькова пошли на гендерный рекорд

В июле Вооруженные силы Украины пополнят более 140 контрактников из Харьковской области.
Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
«На базе Харьковского областного военкомата продолжается комплексная информационно-разъяснительная работа с кандидатами для прохождения службы по контракту. Несмотря на сезон отпусков и отдыха, каждый день в военные учреждения прибывают потенциальные воины из разных районов области и города Харькова», – отметил военный комиссар.
Он рассказал, что в течение визитов мужчины и женщины изучают особенности службы в армии, знакомятся с армейскими профессиями, общаются с представителями боевых частей Вооруженных Сил Украины, специально прикомандированных в Харьков. Так, лучшие воины с солидным послужным списком демонстрируют презентационные видеоролики своих подразделений, на собственном примере рассказывают о перспективах продвижения по карьерной лестнице, раскрывают нюансы денежного обеспечения и тому подобное.
Офицеры РВК также посещают промышленные предприятия, учебные заведения, разворачивают в городах и поселках области агитационные палатки, где рассказывают о преимуществах службы по контракту.
«По итогам комплексной информационно-разъяснительной работы в этом месяце мы планируем направить в войска более 140 контрактников, – рассказал Юрий Калгушкин. – При этом в нашем регионе ожидается настоящий гендерный рекорд – сразу 25 девушек в июле изъявили желание надеть военную форму».
Очередную команду новобранцев-контрактников в учебные центры Вооруженных Сил Украины для освоения военных специальностей планируют отправить в конце июля.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
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