18.07.2019 16:02

Контрактницы ВС из Харькова пошли на гендерный рекорд

В июле Вооруженные силы Украины пополнят более 140 контрактников из Харьковской области.



// ХОГА

Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.



«На базе Харьковского областного военкомата продолжается комплексная информационно-разъяснительная работа с кандидатами для прохождения службы по контракту. Несмотря на сезон отпусков и отдыха, каждый день в военные учреждения прибывают потенциальные воины из разных районов области и города Харькова», – отметил военный комиссар.



Он рассказал, что в течение визитов мужчины и женщины изучают особенности службы в армии, знакомятся с армейскими профессиями, общаются с представителями боевых частей Вооруженных Сил Украины, специально прикомандированных в Харьков. Так, лучшие воины с солидным послужным списком демонстрируют презентационные видеоролики своих подразделений, на собственном примере рассказывают о перспективах продвижения по карьерной лестнице, раскрывают нюансы денежного обеспечения и тому подобное.



Офицеры РВК также посещают промышленные предприятия, учебные заведения, разворачивают в городах и поселках области агитационные палатки, где рассказывают о преимуществах службы по контракту.



«По итогам комплексной информационно-разъяснительной работы в этом месяце мы планируем направить в войска более 140 контрактников, – рассказал Юрий Калгушкин. – При этом в нашем регионе ожидается настоящий гендерный рекорд – сразу 25 девушек в июле изъявили желание надеть военную форму».



Очередную команду новобранцев-контрактников в учебные центры Вооруженных Сил Украины для освоения военных специальностей планируют отправить в конце июля.