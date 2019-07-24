Резервисты Харьковщины сразились с условным противником (ФОТО)

На Харьковщине состоялись плановые занятия по основным предметам боевой подготовки с резервистами и военнообязанными подразделений отдельной бригады теробороны.
Как сообщили в Информационном агентстве Министерства обороны Украины в г. Харькове, комплексные занятия по тактической и разведывательной подготовке проведены на базе учебного полигона Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
По легенде учений, наши воины выдвинулись сложным маршрутом в заданный район, но на их пути оказалось вражеское подразделение. После условного уничтожения вражеской диверсионно-разведывательной группы пришлось занять оборону и отразить нападение противника.
«В течение одного дня с защитниками Украины работали военные преподаватели, а также лучшие офицеры райвоенкоматов, которые имеют боевой опыт. В результате бойцы подразделений территориальной обороны успешно отработали все тактические вопросы, научились новому и усовершенствовали профессиональные навыки», - рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
В следующий раз занятия с резервистами и военнообязанными подразделений территориальной обороны планируется провести на базе одной из воинских частей Чугуевского гарнизона.
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