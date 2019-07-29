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29.07.2019  15:55   

Под Харьковом пройдут масштабные прыжки с парашютом

В Харьков прилетел Ан-72 Национальной гвардии Украины для тренировок экипажей и десантирования парашютистов в международном проекте Sequential Games.


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Об этом сообщили в пресс-службе аэродрома "Коротич". На аэродроме состоится тренировочный международный сбор парашютистов из 34 стран для подготовки к мировому рекорду. Прыжки будут выполнять 100 спортсменов. Завершить прыжки парашютисты планируют в пятницу.

Как отметили в пресс-службе, с 29 июля по 2 августа Харьковский аэроклуб совместно с Федерацией парашютного спорта Украины и Национальной гвардией Украины проводит второй этап Sequential Games. Первый этап состоялся в Португалии с 10 по 14 апреля. Третий этап пройдет 13 - 18 октября в США (Пэррис).

На третьем этапе будут устанавливать мировой рекорд новой сетки - "Большие формации с перестроением с полным роспуском". Все участники формации должны будут перестроиться, не повторяя при этом предыдущие увлечения.

Источник:   SQ
 Тэги:  прыжки, парашют, харьков, коротич, гвардия
 
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