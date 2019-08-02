Харьковские курсанты "стали на крыло"

14 летная смена, по мнению опытных летчиков, стала изюминкой именно благодаря высокой выучке харьковских будущих летчиков.
В Староконстантиновской бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины летные экипажи на самолетах Су-24М, Су-24МР и учебно-боевых Л-39 оттачивали свой профессиональный обучение.
Согласно плановой таблице полетов экипажи бомбардировщиков и бомбардировщиков-разведчиков выполняли полеты на групповую слетанность в составе пары на малых и предельно малых высотах в простых метеорологических условиях днем.
Изюминкой полетов стали первые вылеты на самолетах Л-39 курсантов-штурманов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которые проходят практическую стажировку в бригаде. Опытные летчики-инструкторы выполняли с курсантами полеты в зоне пилотирования и по маршрутам.
Это была четырнадцатая летная изменение за месяц, в очередной раз продемонстрировала профессионализм летного состава и высокую готовность подразделений и служб бригады к обеспечению полетов.
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