02.08.2019 17:27

Харьковские курсанты "стали на крыло"

14 летная смена, по мнению опытных летчиков, стала изюминкой именно благодаря высокой выучке харьковских будущих летчиков.



://mil.gov.ua

В Староконстантиновской бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины летные экипажи на самолетах Су-24М, Су-24МР и учебно-боевых Л-39 оттачивали свой профессиональный обучение.

Согласно плановой таблице полетов экипажи бомбардировщиков и бомбардировщиков-разведчиков выполняли полеты на групповую слетанность в составе пары на малых и предельно малых высотах в простых метеорологических условиях днем.

Изюминкой полетов стали первые вылеты на самолетах Л-39 курсантов-штурманов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которые проходят практическую стажировку в бригаде. Опытные летчики-инструкторы выполняли с курсантами полеты в зоне пилотирования и по маршрутам.

Это была четырнадцатая летная изменение за месяц, в очередной раз продемонстрировала профессионализм летного состава и высокую готовность подразделений и служб бригады к обеспечению полетов.