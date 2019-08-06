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06.08.2019  14:41   

Пропавший "Дозор": Минобороны закупило в Польше харьковскую разработку (ВИДЕО)

Специалисты отказались от покупки, разработанных КБ им. Морозова, БМ "Дозор" во Львове и решили купить их аналоги "Тигры", выпущенные по лицензии в Польше.


://mil.in.ua

Министерство обороны отказалось от закупки тактических боевых колесных бронемашин "Дозор-Б", произведенных Львовским бронетанковым заводом, и намерено покупать БМ Oncilla (тигр), изготовленную в Польше по украинской лицензии (обе машины имеют в основе прототип, сконструированный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ). Об этом сообщает "Радио Свобода" в проекте "Донбасс.Реалии".

Украинскую боевую бронированную машину впервые представили в 2004 году. При весе в 8,5 тонны "Дозор" развивает скорость до 100 км в час. Кроме экипажа, в десантном отделении машины может разместиться еще шесть человек. Броня автомобиля выдерживает попадание из стрелкового оружия калибром 7,62. Вооружен "Дозор" дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом.

В 2014-м секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для украинских силовиков закупят 200 таких автомобилей. Но почти за 15 лет существования "Дозора" в войска поставили только около десяти броневиков. Первую и пока последнюю партию отправили в ВСУ в 2016 году, да и то со значительными задержками из-за недоработок.

В то же время в ответе на запрос издания в Министерстве обороны сообщили, что, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров "Онцилла". "Онциллу" создавали по лицензии на основе харьковской разработки.

 

Бронетранспортер Oncilla на международной выставке IDEB-2016 Фото: Jozef Vydra

Источник:   Украинский милитарный портал
 Тэги:  дозор, оборона, харьков, разработка
 
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