06.08.2019 14:41

Пропавший "Дозор": Минобороны закупило в Польше харьковскую разработку (ВИДЕО)

Специалисты отказались от покупки, разработанных КБ им. Морозова, БМ "Дозор" во Львове и решили купить их аналоги "Тигры", выпущенные по лицензии в Польше.



://mil.in.ua

Министерство обороны отказалось от закупки тактических боевых колесных бронемашин "Дозор-Б", произведенных Львовским бронетанковым заводом, и намерено покупать БМ Oncilla (тигр), изготовленную в Польше по украинской лицензии (обе машины имеют в основе прототип, сконструированный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ). Об этом сообщает "Радио Свобода" в проекте " Донбасс.Реалии ".

Украинскую боевую бронированную машину впервые представили в 2004 году. При весе в 8,5 тонны "Дозор" развивает скорость до 100 км в час. Кроме экипажа, в десантном отделении машины может разместиться еще шесть человек. Броня автомобиля выдерживает попадание из стрелкового оружия калибром 7,62. Вооружен "Дозор" дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом.

В 2014-м секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что для украинских силовиков закупят 200 таких автомобилей. Но почти за 15 лет существования "Дозора" в войска поставили только около десяти броневиков. Первую и пока последнюю партию отправили в ВСУ в 2016 году, да и то со значительными задержками из-за недоработок.

В то же время в ответе на запрос издания в Министерстве обороны сообщили, что, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров "Онцилла". "Онциллу" создавали по лицензии на основе харьковской разработки.

Бронетранспортер Oncilla на международной выставке IDEB-2016 Фото: Jozef Vydra