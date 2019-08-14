14.08.2019 16:22

Харьковские оружейники сосредоточились на уникальном методе восстановления танков (ФОТО)

За последние 5 лет в Харькове отремонтировано более 230 танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80



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В Харькове на Государственном предприятии «Харьковский бронетанковый завод», входит в Государственный концерн «Укроборонпром», успешно завершено регламентирован ремонт и модернизацию 10 танков типа Т-64БВ для нужд Вооруженных Сил Украины. Так, еще весной текущего года эти боевые машины прибыли из района проведения боевых действий на Донбассе в довольно плохом состоянии. В течение нескольких месяцев специалисты предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили значительный объем работ: возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

По словам руководства предприятия, с начала 2014-го и до сих пор харьковскими танкоремонтникамы уже отремонтировано более 230 единиц танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80.

«Танки у нас получили второе и гораздо лучше «жизнь». Ведь теперь стали более эффективными в эксплуатации, грозными и непобедимыми в бою. При этом «восьмидесятки» в нашей стране так глубоко ремонтируются только на нашем предприятии», - рассказал директор ГП «Харьковский бронетанковый завод» Вячеслав Стрелец.

В настоящее время в цехах ремонтируется другая группа бронетехники типа Т-80. Планируется, что уже в октябре, после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний эти танки также направят в боевых частей Вооруженных Сил Украины.