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17.08.2019  17:35   

Под Харьковом курсанты аварийно эвакуировались из вертолета (ФОТО)

Для курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба проведены показательные занятия по эвакуации экипажа Ми-8 после вынужденного оставления вертолета


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Об этом сообщает Информационное агентство МОУ в Харькове.

"Офицеры-летчики продемонстрировали элементы десантирования с парашютом, прибытие спасательной группы и дальнейшую эвакуацию экипажа.

Подобные занятия по начальной парашютной подготовки предусмотрены для курсантов набора 2019 года, которые овладевают летный профиль", - говорится в сообщении.

Источник:   Информационное агентство МОУ в Харькове
 Тэги:  курсант, спасение, харьков, училище, учения, парашют
 
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