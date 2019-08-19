Харьковским оружейникам разрешили торговать на внешнем рынке самостоятельно

Кабинет Министров предоставил право ряду компаний осуществлять экспорт собственных товаров военного назначения, а также осуществлять импорт таких товаров для нужд производства.
Кабинет Министров предоставил право ряду компаний осуществлять реализацию собственных товаров военного назначения на внешний рынок, а также осуществлять импорт таких товаров для нужд производства. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
В частности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 № 706 право самостоятельно осуществлять экспорт / импорт военной продукции, до 1 марта 2024 года, в предоставлено:
Сообщается, что это даст возможность предприятиям непосредственно выйти на внешний рынок с продукцией собственного производства, расширить собственные производственные мощности и повысить экспортный потенциал по основным направлениям деятельности.
Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» — это всемирно известный бренд в авиационно-космической отрасли занимающий ведущие позиции на Украине по серийному изготовлению, ремонту и модернизации агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной техники, тормозного оборудования грузового подвижного состава, а также является серийным производителем агрегатов для бронетехники. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины
ООО «Радионикс» - занимается разработкой, изготовлением, модернизацией, техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиолокационных систем и оптико-электронного оборудования. Среди продукции предприятия активные головки самонаведения для ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух».
ООО «Украинская бронетехника» специализируется на производстве специализированной бронированной техники (бронемашины «Варта» и «Новатор» ), артиллерийского вооружения (миномет УПИК-82 ), автомобилей скорой медицинской помощи и полевых кухонь.
Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА» - производство военного и специального транспорта (семейство бронемашин «Казак» , бронетранспортеры и др.), Ограждающих конструкций (различные модули, бронированные блок-посты и т.д.), противопожарного оборудования и оборудования для атомных электростанций.
Продукция предприятия ГП "ХМЗ «ФЭД» поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья — Казахстан, Бангладеш, Индию, Китай, Чехию, Латвию и Польшу.
Также предприятие принимает участие в международных авиационных выставках, проводимых во Франции, Китае, Великобритании, а также на Украине — «Авіасвіт», «Зброя та безпека».
Напомним, что ранее право на самостоятельный экпорт / импорт было предоставлено частным компаниям «Интерпроинвест», «Укрспецтехника» и «Укрспецсистемс».
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