19.08.2019 18:08

Харьковским оружейникам разрешили торговать на внешнем рынке самостоятельно

Кабинет Министров предоставил право ряду компаний осуществлять экспорт собственных товаров военного назначения, а также осуществлять импорт таких товаров для нужд производства.



://ukrmilitary.com

Кабинет Министров предоставил право ряду компаний осуществлять реализацию собственных товаров военного назначения на внешний рынок, а также осуществлять импорт таких товаров для нужд производства. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

В частности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 № 706 право самостоятельно осуществлять экспорт / импорт военной продукции, до 1 марта 2024 года, в предоставлено:

ГП «Харьковский машиностроительный завод« ФЭД »

» ООО «Радионикс»

ООО «Украинская бронетехника»

ЗАО «Научно-производственное объединение« ПРАКТИКА »

Сообщается, что это даст возможность предприятиям непосредственно выйти на внешний рынок с продукцией собственного производства, расширить собственные производственные мощности и повысить экспортный потенциал по основным направлениям деятельности.

Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» — это всемирно известный бренд в авиационно-космической отрасли занимающий ведущие позиции на Украине по серийному изготовлению, ремонту и модернизации агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной техники, тормозного оборудования грузового подвижного состава, а также является серийным производителем агрегатов для бронетехники. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины ООО «Радионикс» - занимается разработкой, изготовлением, модернизацией, техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиолокационных систем и оптико-электронного оборудования. Среди продукции предприятия активные головки самонаведения для ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух». ООО «Украинская бронетехника» специализируется на производстве специализированной бронированной техники (бронемашины «Варта» и «Новатор» ), артиллерийского вооружения (миномет УПИК-82 ), автомобилей скорой медицинской помощи и полевых кухонь. Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА» - производство военного и специального транспорта (семейство бронемашин «Казак» , бронетранспортеры и др.), Ограждающих конструкций (различные модули, бронированные блок-посты и т.д.), противопожарного оборудования и оборудования для атомных электростанций.

Продукция предприятия ГП "ХМЗ «ФЭД» поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья — Казахстан, Бангладеш, Индию, Китай, Чехию, Латвию и Польшу.

Также предприятие принимает участие в международных авиационных выставках, проводимых во Франции, Китае, Великобритании, а также на Украине — «Авіасвіт», «Зброя та безпека».

Напомним, что ранее право на самостоятельный экпорт / импорт было предоставлено частным компаниям «Интерпроинвест», «Укрспецтехника» и «Укрспецсистемс».