28.08.2019 16:26

Харьковские танкистки сдали часть нормативов лучше курсантов-парней (ФОТО)

Юные курсантки опровергли расхожий домысел, что танкист "мужская" профессия



://kharkivoda.gov.ua

В Военном институте танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» в День Государственного Флага Украины курсанты первого курса торжественно приняли Военную присягу на верность Украинскому народу. Впервые за время независимости Украины среди курсантов не только ребята, но и девушки.

Среди двенадцати девушек-абитуриенток вступительные испытания преодолели пять.

Окопы, взрывы, марш бросок и полосу препятствий девушки преодолевали наравне с ребятами.

Инструкторы уже говорят, что некоторые нормативы курсантки составили лучше ребят, а их родители просто верят в сильный дух своих дочерей.

Равные права на службу в армии на законодательном уровне женщины получили только в 2018 году, при том что защищают Украину десятки тысяч женщин в погонах.