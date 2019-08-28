Главная Новости Армия Харьковские танкистки сдали часть нормативов лучше курсантов-парней (ФОТО)
28.08.2019  16:26   

Харьковские танкистки сдали часть нормативов лучше курсантов-парней (ФОТО)

Юные курсантки опровергли расхожий домысел, что танкист "мужская" профессия


://kharkivoda.gov.ua

В Военном институте танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» в День Государственного Флага Украины курсанты первого курса торжественно приняли Военную присягу на верность Украинскому народу. Впервые за время независимости Украины среди курсантов не только ребята, но и девушки. 

Среди двенадцати девушек-абитуриенток вступительные испытания преодолели пять. 

Окопы, взрывы, марш бросок и полосу препятствий девушки преодолевали наравне с ребятами. 

Инструкторы уже говорят, что некоторые нормативы курсантки составили лучше ребят, а их родители просто верят в сильный дух своих дочерей. 

Равные права на службу в армии на законодательном уровне женщины получили только в 2018 году, при том что защищают Украину десятки тысяч женщин в погонах. 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  танки, курсанты, харьков, тесты, присяга
 
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