Харьковские танкистки сдали часть нормативов лучше курсантов-парней (ФОТО)

Юные курсантки опровергли расхожий домысел, что танкист "мужская" профессия
В Военном институте танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» в День Государственного Флага Украины курсанты первого курса торжественно приняли Военную присягу на верность Украинскому народу. Впервые за время независимости Украины среди курсантов не только ребята, но и девушки.
Среди двенадцати девушек-абитуриенток вступительные испытания преодолели пять.
Окопы, взрывы, марш бросок и полосу препятствий девушки преодолевали наравне с ребятами.
Инструкторы уже говорят, что некоторые нормативы курсантки составили лучше ребят, а их родители просто верят в сильный дух своих дочерей.
Равные права на службу в армии на законодательном уровне женщины получили только в 2018 году, при том что защищают Украину десятки тысяч женщин в погонах.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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