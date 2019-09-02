02.09.2019 14:21

Военные пилоты зажигали сердца посетителей KharkivAviaFest-2019

На аэродроме Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой течение 31 августа - 1 сентября провели ежегодный авиационный фестиваль KharkivAviaFest.



Военные пилоты зажигали сердца посетителей KharkivAviaFest-2019



На этот раз десятки тысяч человек решили посетить это мероприятие и увидеть профессиональную работу романтиков неба. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины также присоединились к организации и обеспечения авиашоу.

По словам начальника аэроклуба Сергея Филатова, нынешний KharkivAviaFest можно назвать международным, ведь к украинским пилотов присоединились их коллеги из Франции, Польши и стран Балтии. Среди почетных гостей был и заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Павел Зуев.

Гости авиашоу увидели около 60 летательных аппаратов различных типов, стоявших на земле или по очереди поднимались высоко за облака. При этом самые смелые посетители имели возможность полетать как пассажиры на вертолетах или спортивных самолетах или же прыгнуть с парашютом.

У военных образцов техники находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которые охотно рассказывали посетителям о технических характеристиках, позволяли посидеть в кабинах и сфотографироваться.

Изюминкой первого дня KharkivAviaFest-2019 стали полеты офицеров авиационных соединений Воздушных Сил ВС Украины, которые в свое время учились в ХНУПСи и получили путевку в небо именно на Харьковщине.

Так, военные пилоты из Чугуева на L-39 «Альбатрос» буквально зажигали сердца посетителей, выполняя фигуры простого и высшего пилотажа в диапазоне высот от 300 до 1500 метров.

Позже летчики из Миргорода на истребителе типа Су-27УБ продемонстрировали возможности самолета и свой высокий уровень мастерства. Армейцы сымитировали условный нападение на наземные объекты противника, а затем с помощью филигранного маневра уклонились от вражеских ракет.

Демонстрация непобедимости боевых машин в небе очень понравилась присутствующим. Особенно громко хлопали дети, впервые знакомились с пятым океаном.