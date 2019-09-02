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02.09.2019  15:01   

В Кадетском корпусе появились курсантки (ФОТО)

В Харьковскую гимназию-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» впервые приняли 35 девушек.


// Facebook/Татьяна Земерова

По данным агентства, девушки будут учиться в 9-10 классах. Всего же в 7-11 классы гимназии поступили более 250 новичков, что является рекордным количеством, пишет Depo.Харьков.

«В мае-июле к нам пришло около полтора тысяч школьников, желающих носить погоны кадетов. Мы проверили их аттестаты, пересмотрели медкнижки и приняли зачеты по физической подготовке», – рассказал заместитель начальника кадетского корпуса по методической работе Алексей Магилин.

В частности, за право учиться во роте юношей 10 класса на одну должность кадета претендовали 10 человек. Меньше всего желающих было во роте юношей 7 класса и среди девушек, которые хотели учиться в 9 классе, – примерно два человека на место.

По словам командования учебного заведения, нынешние новички являются жителями 19 областей Украины. При этом около 20 ребят приехали в Харьков из временно оккупированных территорий на Донбассе.

За организацию обучения кадетов-девушек будет отвечать офицер кадетского корпуса Алина Крокун-Баранова. «Около 90% из них из семей военнослужащих или правоохранителей. Поэтому морально к армейских трудностей в определенной степени были подготовлены. По завершении кадетского корпуса почти все планируют учиться дальше в высших военно-учебных заведениях», – рассказала она.

Тэги:  кадетский корпус, харьков
 
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