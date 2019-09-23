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23.09.2019  11:10   

Осенний призыв для харьковчан военные начали с «know how»

На Харьковщине в ходе призыва «Осень-2019» применят ноу-хау, улучшит работу с призывниками


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На Харьковщине завершается подготовка к отправке юношей для прохождения срочной военной службы в рамках призывной кампании «Осень-2019».

- В течение октября-декабря 2019-му мы планируем направить в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований около 1300 юношей, - рассказывает военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

- На днях завершается подготовительный период, который продолжался с июля текущего года. До сих пор мы уточнили общие списки, обновили личные дела потенциальных солдат-срочников. Параллельно провели беседы с подчиненными по соблюдению законности в работе с призывниками.

Военком добавил, что призывать планируют только лиц в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющих право на отсрочку. При этом в район проведения боевых действий на Донбассе солдат-срочников НЕ буюут командировать.

Первая отправка команды новобранцев-срочников в армию состоится уже в начале октября, а крайняя - в последние дни.

- Впервые во время этого призыва мы внедрили одно собственное ноу-хау. Так, за каждым военнослужащим райвоенкомата мы закрепили небольшую группу юношей, состоящих на воинском учете. По нашему мнению, так легче будет узнать кто и чем из них живет, изучить нравственные качества, а также развеять мифы о работе РВК постоянно выбрасываются в интернет-пространство. Главное, что все будет делаться спокойно и открыто, во время бесед с ребятами и их родителями, - добавил полковник Юрий Калгушкин.

Источник:   Информационное агентство МО Украины в г.. Харьков
 Тэги:  призыв, харьков, курсанты, калгушкин, боевые
 
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